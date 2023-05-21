Рогов сообщил об ударах ВКС России по складам ВСУ

Рогов сообщил об ударах ВКС России по складам украинских войск в Запорожской области

Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, авиация активно работает планирующими бомбами. Удары наносятся по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск, которые находятся в Ореховском районе и в самом городе Орехове. Кроме того, российские войска атакуют подконтрольную Киеву часть Пологовского района и ближайший пригород Запорожья.

«В данный момент Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — подчеркнул Рогов.

Накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».