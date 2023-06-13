Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в России военное положение

Президент Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение

Президент России Владимир Путин высказался об отсутствии необходимости вводить в России военное положение. Об этом он заявил на встрече с военкорами, трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Глава государства, отвечая на вопрос, почему Москва не реагирует зеркально на теракты на российской территории, указал на необходимость борьбы с этим. Он отметил, что, в отличие от сегодняшних властей Украины, Россия не может действовать террористическими методами. «У нас все-таки государство, страна. А там — режим», — добавил Путин, подчеркнув, что на Украине введен очень жесткий контрразведовательный режим, военное положение.

«Я не думаю, что нам нужно сейчас это (вводить особый режим, военное положение — прим. «Ленты.ру») делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб», — сказал российский лидер.

Ранее российский президент сообщил, что цели специальной военной операции на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными. По его словам, они носят фундаментальный характер.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.