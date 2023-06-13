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17:39, 13 июня 2023Россия

Путин ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации

Президент Владимир Путин заявил, что вероятность новой мобилизации зависит от целей РФ

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне спецоперации. Об этом во время встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, глава государства отметил, что в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.

«За прошедшую неделю 9,5 тысячи человек подписало контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, что вполне закрывает потребности спецоперации. Он добавил, что если бы цель России заключалась в том, чтобы «идти на Киев», тогда мобилизация понадобилась бы, но сегодня необходимости проводить новую волну мобилизации нет.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась.

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    Марк Леонов
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