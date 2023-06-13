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17:30, 13 июня 2023Россия

Путин заявил об отсутствии украинских сил в Белгородской области

Президент Путин заявил, что в Белгородской области сейчас никого со стороны Украины нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области отсутствуют, заявил на встрече с военкорами президент России Владимир Путин. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Интерфакс».

«Нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают, и Вооруженные силы», — приводит агентство его слова.

По словам главы государства, «прилеты» на территорию приграничного российского региона — это плохо. По его словам, можно было предположить, что противник будет себя вести таким образом, и лучше подготовиться. Проблема будет решена, подчеркнул Путин.

22 мая стало известно о проникновении диверсантов в Белгородскую область. Позднее в Минобороны России заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

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    Евгения Куликова
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