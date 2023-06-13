Путин сравнил налеты дронов на Россию с атаками в Сирии

Путин о налетах дронов на Россию: такое было в Сирии, с этим быстро научились бороться

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию схожи с налетами дронов в Сирии, заявил глава государства Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

На Ближнем Востоке войска научились бороться с беспилотниками, то же произойдет и при налетах на российскую территорию, добавил президент.

Комментируя работу по БПЛА российской системы ПВО, Путин отметил, что стоящие на вооружении комплексы настроены на большие летающие объекты, намного превосходящие размерами беспилотники. Он заявил о возможности наладить работу, применив необходимые решения.

Во вторник, 13 июля, Путин проводит встречу с военкорами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в общении с главой государства участвуют представители телеканалов, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

