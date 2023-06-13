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18:49, 13 июня 2023Россия

Путин заявил о «планах разного характера» по дальнейшему ходу СВО

Путин: на СВО у России есть «планы разного характера», зависящие от потенциала ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На дальнейший ход специальной военной операции (СВО) у России есть «планы разного характера», они зависят от потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проводимого ими наступления. Об этом во время встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

По словам президента России, дальнейшее развитие событий будет зависеть от конфигурации, которая сложится после отражения контрнаступления противника. При этом раскрывать планы публично глава государства не стал.

«Это я вам могу сказать только с глазу на глаз», — сообщил Путин.

Ранее в рамках той же встречи президент сообщил, что от планов России зависят и мобилизационные мероприятия — если войска будут идти на Киев, то новая мобилизация потребуется, но сейчас она не нужна.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

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    Марк Леонов
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