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17:20, 13 июня 2023Россия

Путин назвал цель атак Украины на Белгородскую область

Путин заявил, что атаками на Белгородскую область Украина пытается отвлечь ВС России

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Атаками на Белгородскую область Украина попыталась отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других критических для Киева направлений. Цель ударов по приграничному региону назвал президент Владимир Путин на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, Киев попытался отвести часть российских подразделений на территорию Белгородской области именно с тех направлений, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с регулярными обстрелами Белгородской области не может оказать влияние на ход специальной военной операции (СВО).

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы.

Спустя неделю Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Кроме того, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.

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    Зураб Дарахвелидзе
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