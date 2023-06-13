Путин назвал цель атак Украины на Белгородскую область

Путин заявил, что атаками на Белгородскую область Украина пытается отвлечь ВС России

Атаками на Белгородскую область Украина попыталась отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других критических для Киева направлений. Цель ударов по приграничному региону назвал президент Владимир Путин на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, Киев попытался отвести часть российских подразделений на территорию Белгородской области именно с тех направлений, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с регулярными обстрелами Белгородской области не может оказать влияние на ход специальной военной операции (СВО).

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы.

Спустя неделю Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Кроме того, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.