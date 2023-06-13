Путин назвал долю уничтоженной западной техники от общего числа переданной ВСУ

Путин: Россия уничтожила от 25 до 30 процентов переданной Западом Украине военной техники

Российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца, сообщил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

На встрече с военкорами глава государства сообщил, что только видимые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления составляют 160 танков и 360 бронемашин. При этом, по словам президента, «есть еще потери, которые мы не видим».

Путин добавил, что схожие показатели потерь ВСУ приводят и другие источники, в том числе западные.

Также на встрече с военкорами президент ответил на вопрос о необходимости в России новой волны мобилизации. Путин отметил, что это будет зависеть от целей специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что в текущих условиях необходимости в новых мобилизационных мероприятиях нет.