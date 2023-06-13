Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 13 июня 2023Россия

Путин назвал долю уничтоженной западной техники от общего числа переданной ВСУ

Путин: Россия уничтожила от 25 до 30 процентов переданной Западом Украине военной техники

Фото: Sean Gallup / Getty Image

Российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца, сообщил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

На встрече с военкорами глава государства сообщил, что только видимые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления составляют 160 танков и 360 бронемашин. При этом, по словам президента, «есть еще потери, которые мы не видим».

Путин добавил, что схожие показатели потерь ВСУ приводят и другие источники, в том числе западные.

Также на встрече с военкорами президент ответил на вопрос о необходимости в России новой волны мобилизации. Путин отметил, что это будет зависеть от целей специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что в текущих условиях необходимости в новых мобилизационных мероприятиях нет.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ
    Путин ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации
    Путин назвал долю уничтоженной западной техники от общего числа переданной ВСУ
    56-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте
    Тушу убившей россиянина в Египте акулы выставят в музее
    ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.