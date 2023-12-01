В Минобороны назвали причину увеличения штатной численности ВС РФ

Минобороны: увеличение штатной численности ВС РФ обусловлено ростом угроз

В Минобороны России назвали причину решения увеличить предельную штатную численность Вооруженных сил страны. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин, его опубликовали 1 декабря на официальном сайте российского лидера.

«Увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и продолжающимся заявлением НАТО», — сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что существенного увеличения призыва россиян на срочную военную службу не запланировано и проведение мобилизации не предусмотрено.

Ранее в Минобороны заявили, что численность Вооруженных сил России увеличили на 170 тысяч человек до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что добор будет происходить поэтапно из числа граждан, которые хотят проходить военную службу по контракту.