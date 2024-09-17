В Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности армии России

Картаполов: мобилизация для увеличения численности армии РФ не требуется

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил необходимость мобилизации для увеличения численности армии России. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны почти на 180 тысяч человек — до 2 389 000 человек, из которых 1,5 миллиона будут составлять военнослужащие.

В связи с этим необходимости для новой мобилизации нет, сказал Картаполов. Войска будут доукомплектованы за счет контрактников, пояснил он.

В Кремле увеличение численности армии объяснили угрозами извне.