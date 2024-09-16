Армия России станет второй по численности в мире

Российская армия станет второй по численности в мире после указа Путина

Вооруженные силы (ВС) России станут второй по численности армией мира. Об этом сообщает портал Global Firepower.

Утверждается, что численность Российской армии увеличится до 2 миллионов 389 тысяч человек, из которых 1,5 миллиона будут военнослужащими, после подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа.

Отмечается, что увеличение позволит России обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднимется на второе место и будет уступать только ВС Китая (2 миллиона человек).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что увеличение штатной численности ВС России связано с растущими вызовами, с которыми приходится сталкиваться стране. Парламентарий подчеркнул, что действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени».