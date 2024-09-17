Военный эксперт объяснил необходимость увеличения численности Российской армии

Леонков: численность ВС РФ увеличена из-за роста внешнеполитических вызовов

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал решение президента России Владимира Путина увеличить штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны. В беседе с газетой «Взгляд» он объяснил это ростом количества внешнеполитических вызовов.

По словам аналитика, одним из таковых является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», — отметил Леонков, указав, что большая часть военных будет привлекаться именно туда.

«Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», — добавил эксперт.

Леонков резюмировал, что наращивание личного состава Российской армии станет достойным ответом на внешнеполитические угрозы и улучшит военный потенциал страны.

16 сентября Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что данное решение было принято из-за роста угроз на российской границе.