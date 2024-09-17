Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 17 сентября 2024Россия

Военный эксперт объяснил необходимость увеличения численности Российской армии

Леонков: численность ВС РФ увеличена из-за роста внешнеполитических вызовов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал решение президента России Владимира Путина увеличить штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны. В беседе с газетой «Взгляд» он объяснил это ростом количества внешнеполитических вызовов.

По словам аналитика, одним из таковых является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», — отметил Леонков, указав, что большая часть военных будет привлекаться именно туда.

«Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», — добавил эксперт.

Леонков резюмировал, что наращивание личного состава Российской армии станет достойным ответом на внешнеполитические угрозы и улучшит военный потенциал страны.

16 сентября Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что данное решение было принято из-за роста угроз на российской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

      Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

      В России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов

      Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР попало на видео

      Россияне бросились брать ипотеку

      Военный эксперт объяснил необходимость увеличения численности Российской армии

      Азербайджан призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха»

      Названа новая угроза ценам на нефть

      Названо последствие потерь на фронте для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше