Президент Финляндии заговорил о восстановлении диалога с Россией

Стубб: Европе придется пообщаться с президентом РФ Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры Европы с главой России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Стубб отметил, что данный вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы или нет.

«Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», — подчеркнул глава Финляндии.

По словам Стубба, обсуждение перспективы продолжается уже два года.

