Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 5 мая 2026Мир

Президент Финляндии заговорил о восстановлении диалога с Россией

Стубб: Европе придется пообщаться с президентом РФ Путиным
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры Европы с главой России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Стубб отметил, что данный вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы или нет.

«Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», — подчеркнул глава Финляндии.

По словам Стубба, обсуждение перспективы продолжается уже два года.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации из-за того, что во время встречи с местными жителями одна горожанка пошутила про лишение свободы для него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

    В России резко выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok