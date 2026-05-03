Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

Iltalehti: Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про лишение его свободы

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации из-за того, что во время встречи с местными жителями одна горожанка пошутила про лишение свободы для него. На это обратила внимание газета Iltalehti.

Политик стоял с женой, и в какой-то момент оказался за решеткой ограды президентского дворца. Он попытался отшутиться. «Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — сказал Стубб. В ответ на это одна из горожанок сказала: «Вам идет, вы замечательная пара».

Президент попытался свести ситуацию к комплименту в отношении супруги, заявив, что она куда «замечательнее него».

Ранее сообщалось, что житель Финляндии сделал огородное пугало в виде президента страны Александра Стубба.