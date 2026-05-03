Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:55, 3 мая 2026Мир

Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

Iltalehti: Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про лишение его свободы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Claudio Bresciani / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации из-за того, что во время встречи с местными жителями одна горожанка пошутила про лишение свободы для него. На это обратила внимание газета Iltalehti.

Политик стоял с женой, и в какой-то момент оказался за решеткой ограды президентского дворца. Он попытался отшутиться. «Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — сказал Стубб. В ответ на это одна из горожанок сказала: «Вам идет, вы замечательная пара».

Президент попытался свести ситуацию к комплименту в отношении супруги, заявив, что она куда «замечательнее него».

Ранее сообщалось, что житель Финляндии сделал огородное пугало в виде президента страны Александра Стубба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай запретил исполнять американские санкции против пяти своих нефтекомпаний. США обвинили их в покупке иранской нефти

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

    Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

    На Украине пожаловались на негостеприимство Польши

    Назван быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта

    Названы уменьшающие размер пенсии ошибки

    На Украине заговорили о расправе Трампа с Зеленским

    Экс-депутат Рады назвал признак «выздоровления» Украины

    Обнаружен рост пенсий в некоторых российских регионах

    В Ленобласти уничтожили 35 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok