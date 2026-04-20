Финский президент стал пугать птиц на огороде

В Финляндии сделали пугало в виде президента Стубба

Житель Финляндии сделал огородное пугало в виде президента страны Александра Стубба. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Звезда».

«Раньше финн изготавливал только животных, а теперь решил попробовать сделать и человека. Первым претендентом стал Александр Стубб. Ему нарисовали костюм и надели очки», — говорится в публикации.

По словам умельца, финский президент в новом амплуа вполне успешно отпугивает птиц.

Ранее американец научил птиц атаковать сторонников президента страны Дональда Трампа. Обученные им птицы реагируют на бейсболки со слоганом «Сделаем Америку снова великой».