Евросоюзу пришлось увеличить закупки российского газа

Bruegel: Апрельские поставки российского СПГ в ЕС подскочили на 15,5 процента

В прошлом месяце Европейский союз нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. Эти данные аналитической компании Bruegel процитировало РИА Новости.

В годовом выражении апрельский импорт вырос на 15,5 процента и достиг 2,169 миллиарда кубометров. Относительно марта наблюдается снижение на 11,8 процента.

Как отметили аналитики, в период с января по апрель Евросоюз купил у России 8,976 миллиарда кубометров этого энергоносителя. Это на 18,5 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом апрельские поставки СПГ с Ближнего Востока рухнули больше чем в десять раз, до 117 миллионов кубометров.

Ранее стало известно, что Индия отказалась от предложения России приобрести СПГ, подпадающий под санкции США. Нью-Дели готов импортировать тот газ, на который не распространяются ограничительные меры Вашингтона.

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в европейских странах опустился до 35,05 процента по состоянию на 10 мая 2026 года.