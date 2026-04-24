Депутат Журова: Европа санкциями против России делает хуже только себе

Европа, вводя санкции против России, делает хуже только себе, заявила в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Так как еще один пакет они планируют, то санкции действительно не работают. Я уж не знаю, что они хотят еще придумать, но только хуже себе делают каждый раз. Поэтому они думают, как так применить санкции, чтоб себе не навредить, а все-таки нам навредить», — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что экономика многих стран, в том числе европейских, отчасти была завязана и на российских энергоносителях и на товарообороте. Россия же, обладая ресурсами и возможностями, продолжит развиваться.

«Вопрос, сколько сама Европа это будет терпеть еще. Мы действительно держава с ресурсами и возможностями. Мы себя будем развивать и еще меньше от них зависеть. Если каждая европейская страна хочет быть независимой от России, ну мы-то в этом не проиграем, проиграют только они», — отметила Журова.

Россия может взаимодействовать с другими странами и получить у них то, что нужно, добавила депутат.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила о необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России.

Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».