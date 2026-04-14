15:18, 14 апреля 2026

Мелони высказалась о возобновлении закупок российского газа

Мелони: Пока рано обсуждать возвращение к импорту российского газа
Кирилл Луцюк

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что еще слишком рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа. Ее процитировало издание Business Upturn.

По ее словам, время для обсуждения этой темы еще не пришло, несмотря на растущие опасения по поводу энергетической безопасности, связанные с ближневосточным кризисом. До этого Мелони неоднократно подчеркивала, что Италия прекратила или значительно сократила свою зависимость от российского трубопроводного газа после 2022 года.

Однако проблемы с импортом ближневосточных энергоносителей побуждают европейские правительства анализировать все возможные варианты обеспечения бесперебойных поставок. Речь идет даже о тех, которые считаются политически чувствительными.

Кроме того, как пишет Bloomberg, Мелони призвала не забывать, что экономическое давление, которое Европейский союз оказывает на Россию, в конечном итоге является самым мощным оружием.

Агентство подчеркнуло, что среди европейских стран Италия пострадала из-за перекрытия Ормузского пролива особенно сильно. Как следствие, Мелони пришлось посетить Алжир в поисках дополнительных поставок. Однако в Италии мало кто поддерживает немедленное возобновление закупок российского газа, даже если приток энергоносителей упадет из-за иранского кризиса еще сильнее. Например, бывший премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Европа не должна импортировать газ из России до тех пор, пока не будет достигнуто «достойное» мирное соглашение по Украине.

Одним из способов преодоления энергетического кризиса в Италии считают реанимацию атомной энергетики. Правительство Мелони уже предложило закон о развитии новых ядерных технологий с целью обеспечения к 2050 году 11-22 процентов потребности в электроэнергии за счет АЭС.

