Забота о себе
05:02, 14 мая 2026

Раскрыт неочевидный способ достичь оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Таис Плаза заявила, что громкие стоны во время секса сами по себе хоть и не являются причиной оргазма, но помогают его достичь. Этот неочевидный способ приблизиться к пику удовольствия она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Плазы, во время стонов дыхание становится более свободным, тело возбуждается сильнее, а мышцы тазового дна расслабляются. «Когда человек имеет возможность выражать себя так, как он хочет, звук служит мостом между разумом и телом, способствуя достижению оргазма», — пояснила она.

Специалистка дала несколько советов людям, которые стесняются стонать во время секса. Так, она призвала не пытаться выдавливать из себя идеальные звуки наслаждения, а позволить им быть естественными. Кроме того, не стоит сразу начинать с громких стонов, а лучше сначала поэкспериментировать со вздохами. Также связь с собственным телом помогут усилить йога, танцы и дыхательные практики, добавила Плаза.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, как распознать порнозависимость. Она призвала обратить внимание на проблемы с учебой и работой на фоне просмотра фильмов для взрослых.

