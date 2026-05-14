Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:56, 14 мая 2026Экономика

Последствия ужесточения правил выдачи ипотеки в оценили

Павлова: Ужесточение правил выдачи ипотеки не повлияет радикально на покупателей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Новые макропруденциальные лимиты Центробанка, которые планируют ввести с третьего квартала текущего года, затронут лишь небольшую долю заемщиков, так что радикального влияния на большинство покупателей они не окажут. Так о последствиях ужесточения правил выдачи ипотеки высказалась аналитик по динамическому ценообразованию компании BM Group Development Ирина Павлова, передают «Известия».

«В I квартале 2026 года всего 4 процентов ипотечных кредитов выдавались заемщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80 процентов, а доля кредитов с первоначальным взносом не более 20 процентов составляла 1 процент», — пояснила эксперт. По ее оценке, ограничения коснуться лишь россиян, у которых высокая долговая нагрузка и низкий первоначальный взнос, а на основную массу покупателей это не повлияет.

Также в связи с изменениями часть клиентов может активнее прибеггать к рассрочкам от застройщика, трейд-ин или накоплению более высокого первоначального взноса. Девелоперы продолжат предлагать скидки, индивидуальные графики платежей и точечное субсидирование ставок, но рынок не вернется к массовому распространению рискованных схем покупки жилья, считает аналитик.

«Для покупателя надежнее всего прозрачная экономика сделки: реальная скидка, ДДУ, эскроу-счет и понятный график платежей. Субсидированная ставка от девелопера может быть выгодна, только если она не компенсируется завышением цены квартиры», — резюмировала Павлова.

Ранее стало известно, что средние сроки ипотеки россиян приблизились к предельным. Заемщики стремятся снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Си Цзиньпин на встрече с Трампом предупредил о последствиях противостояния

    Начались переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Мощные удары ракетами по Киеву попали на видео

    В России предложили запретить жилое строительство в определенных местах

    В США признались в уступке позиций России в одном регионе

    В МИД оценили договороспособность США по украинскому урегулированию

    ВСУ попытались нанести удар по Мариупольскому театру

    Раскрыт неочевидный способ достичь оргазма

    Водителям назвали способы снизить расход топлива на авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok