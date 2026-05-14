Последствия ужесточения правил выдачи ипотеки в оценили

Павлова: Ужесточение правил выдачи ипотеки не повлияет радикально на покупателей

Новые макропруденциальные лимиты Центробанка, которые планируют ввести с третьего квартала текущего года, затронут лишь небольшую долю заемщиков, так что радикального влияния на большинство покупателей они не окажут. Так о последствиях ужесточения правил выдачи ипотеки высказалась аналитик по динамическому ценообразованию компании BM Group Development Ирина Павлова, передают «Известия».

«В I квартале 2026 года всего 4 процентов ипотечных кредитов выдавались заемщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80 процентов, а доля кредитов с первоначальным взносом не более 20 процентов составляла 1 процент», — пояснила эксперт. По ее оценке, ограничения коснуться лишь россиян, у которых высокая долговая нагрузка и низкий первоначальный взнос, а на основную массу покупателей это не повлияет.

Также в связи с изменениями часть клиентов может активнее прибеггать к рассрочкам от застройщика, трейд-ин или накоплению более высокого первоначального взноса. Девелоперы продолжат предлагать скидки, индивидуальные графики платежей и точечное субсидирование ставок, но рынок не вернется к массовому распространению рискованных схем покупки жилья, считает аналитик.

«Для покупателя надежнее всего прозрачная экономика сделки: реальная скидка, ДДУ, эскроу-счет и понятный график платежей. Субсидированная ставка от девелопера может быть выгодна, только если она не компенсируется завышением цены квартиры», — резюмировала Павлова.

Ранее стало известно, что средние сроки ипотеки россиян приблизились к предельным. Заемщики стремятся снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита.