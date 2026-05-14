Важный для организма витамин оказался провокатором рака

Conversation: Избыток витамина B12 связан с развитием онкологических заболеваний

Витамин B12 важен для организма, поскольку обеспечивает стабильную работу нервной системы, участвует в образовании эритроцитов и восстановлении ДНК. Но ученые обсуждают, что его избыток может выступать провокатором рака, передает портал The Conversation.

В статье уточняется, что витамин поддерживает рост всех клеток — и здоровых, и потенциально предраковых. Это подтолкнуло исследователей изучить, может ли продолжительный прием высоких доз добавок привести к развитию уже существующих опухолевых клеток.

В 2025 году в рамках исследования ученые определили U-образную зависимость между потреблением B12 и развитием онкологических заболеваний: повышенные риски зафиксировали как при дефиците, так и при избытке витамина.