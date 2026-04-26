15:31, 26 апреля 2026

Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

Наталья Обрядина

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Невролог и психиатр Юсуповской больницы Полина Вахромеева заявила, что до 30 процентов людей в возрасте от 25 до 35 лет регулярно сталкиваются с забывчивостью и снижением концентрации внимания. Причины, вызывающие проблемы с памятью в молодости, она раскрыла «Ленте.ру».

Врач предупредила: проблемы с памятью у молодых людей чаще всего вызваны нарушением концентрации внимания. «Это состояние развивается незаметно, но прогрессирует под влиянием повседневных факторов. Мы все сегодня живем в режиме многозадачности, а недосып и дефицит отдыха приводят к постоянным перегрузкам нервной системы. Перегруженный информацией мозг теряет способность усваивать новые данные. В итоге человек замечает, что стал чаще забывать вещи и путать детали», — объяснила невролог.

При этом Вахромеева отметила, что нередко проблемы с памятью спровоцированы хроническим нервным перенапряжением и эмоциональным переутомлением, из-за которого повышается уровень кортизола. Этот гормон негативно воздействует на гиппокамп — область мозга, отвечающую за запоминание.

Спровоцировать проблемы с памятью могут курение, регулярное употребление алкоголя и неправильное питание. «Недостаток витаминов группы B, витамина D, железа, йода, цинка и других микроэлементов может ухудшать работу мозга. Например, дефицит витамина B12 напрямую связан с нарушениями памяти», — предостерегла врач.

Ранее неврологи призвали изменить несколько повседневных привычек, чтобы улучшить здоровье мозга. Так, врач Раб Наваз Хан призвал следить за качеством сна.

