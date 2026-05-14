04:45, 14 мая 2026Силовые структуры

Бравший взятки экс-замглавы правительства Подмосковья ушел на СВО

ТАСС: Осужденный экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн ушел на СВО
Юлия Мискевич

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший первый зампредседателя правительства Московской области Илья Бронштейн, который обвиняется во взяточничестве и легализации преступных доходов, заключил контракт с Министерством обороны России и начал выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вместе с Бронштейном в зону специальной военной операции отправились еще трое фигурантов уголовного дела — Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. При этом Дворянчиков ушел на фронт еще на стадии предварительного следствия, остальные — когда материалы дела уже поступили в подмосковный суд для рассмотрения по существу.

Источник уточнил, что Бронштейн признал вину в инкриминируемых преступлениях и раскаялся в содеянном, попросив предоставить ему возможность искупить вину участием в боевых действиях.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от гендиректора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений.

