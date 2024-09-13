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16:16, 13 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали с 25 миллионами рублей

СК задержал экс-зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке в 25 млн руб

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет об Илье Бронштейне, который занял этот пост в апреле, уточняет РБК. Вместе с экс-чиновником по делу о коррупции силовики взяли ректора «Корпоративного университета развития образования» и гендиректора коммерческой организации.

По данным следствия, в июне первый зампред через ректора вуза, выступившего посредником, получил от коммерсанта незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

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      Любовь Ширижик
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