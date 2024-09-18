Бывший первый зампред правительства российского региона обжаловал арест

Бывший первый замперд правительства Подмосковья Бронштейн обжаловал арест

В Тверском суде Москвы бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, в суде сообщили о том, что его апелляционная жалоба зарегистрирована. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена.

13 сентября стало известно о том, что суд арестовал Бронштейна по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.