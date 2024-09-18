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19:00, 18 сентября 2024Силовые структуры

Бывший первый зампред правительства российского региона обжаловал арест

Бывший первый замперд правительства Подмосковья Бронштейн обжаловал арест
Начало событий в новости Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали с 25 миллионами рублей

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Тверском суде Москвы бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, в суде сообщили о том, что его апелляционная жалоба зарегистрирована. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена.

13 сентября стало известно о том, что суд арестовал Бронштейна по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

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      Анна Габай
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