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18:29, 13 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья арестовали по делу о взятке

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бронштейна обвинили в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

О задержании Бронштейна стало известно ранее, 13 сентября.

С 2021 года Бронштейн занимал пост министра образования, в апреле его утвердили в должности первого зампреда правительства области. Он курировал вопросы образования, культуры, спорта, а также благоустройства территорий Московской области. В сентябре его отправили в отставку.

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