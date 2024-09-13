Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья арестовали по делу о взятке

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бронштейна обвинили в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в июне Бронштейн через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

О задержании Бронштейна стало известно ранее, 13 сентября.

С 2021 года Бронштейн занимал пост министра образования, в апреле его утвердили в должности первого зампреда правительства области. Он курировал вопросы образования, культуры, спорта, а также благоустройства территорий Московской области. В сентябре его отправили в отставку.