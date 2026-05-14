Россиянам посоветовали не брать кредит без выполнения одного условия

Эксперт Смирнов: Кредит не стоит брать без финансовой подушки в 3-6 окладов

Без наличия финансовой подушки в 3-6 окладов, наличии другого займа или нестабильном заработке брать кредит не стоит. Такой совет дал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов в беседе с РИА Новости.

«Он (кредит) бывает оправдан, если речь идет о покупке жилья, вопросах здоровья, получении образования, но надо помнить, что кредит брать рискованно, если у вас нет личного финансового резерва в 3-6 месячных окладов, нестабильный доход или уже есть другой кредит или кредиты», — рассказал Смирнов.

Эксперт отметил, что для улучшения кредитной истории лучше своевременно вносить платежи, а при образовании просрочек необходимо закрывать их как можно скорее. Также он не рекомендует рассылать много заявок на займ в течение короткого времени.

Ранее сообщалось, что в течение майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на кредиты.