Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 6 февраля 2026Экономика

Дефицит бюджетов российских регионов взлетел

Минфин сообщил о рекордном дефиците региональных бюджетов в 1,538 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам 2025 года совокупный дефицит бюджетов российских регионов составил 1,538 триллиона рублей (0,7 процента ВВП). Такие предварительные данные опубликовал Минфин. Как отмечает Telegram-канал MMI, результат стал рекордным в истории в номинальном значении и близок к максимальному уровню в процентном отношении.

Годом ранее дефицит региональных бюджетов составлял 298 миллиардов рублей, то есть в пять раз меньше, в 2023-м — 200 миллиардов, а в 2022-м наблюдался профицит в объеме 51 миллиарда.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,645 триллиона рублей, в 2024-м — 3,485 триллиона, в 2023-м — 3,23 триллиона, а в 2022-м — 3,3 триллиона рублей.

В середине прошлого года отдельные аналитики не исключали, что по итогам 12 месяцев дефицит федерального бюджета дойдет до семи или даже восьми триллионов рублей. Тем не менее к концу года Минфину удалось уложиться в сентябрьский прогноз. В январе MMI предполагал, что такой результат стал возможным за счет переноса части совокупного дефицита на региональный уровень.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщил, что финансовый блок опасается роста дефицита федерального бюджета в 2026 году до 10,5 триллиона рублей, что в три раза выше плана. Такая ситуация может возникнуть в случае сохранения проблем с объемами и ценами на экспортируемую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok