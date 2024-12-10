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17:41, 10 декабря 2024Силовые структуры

В перечень террористов и экстремистов внесли бизнесмена из списка Forbes и 2 его компании

Росфинмониторинг внес бизнесмена Шефлера в список террористов и экстремистов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Росфинмониторинг внес бизнесмена Юрия Шефлера и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние Шефлера Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Бизнесмен покинул Россию еще в 2002 году, позднее в его отношении возбудили уголовное дело, закрытое в 2018 году. В июне этого года его компания выкупила права на водочные бренды Moskovskaya и Stolichnaya на аукционе в Нидерландах за 1,6 миллиона евро.

Шефлер долгое время владел предприятиями по производству алкоголя на территории России, но в июле 2024 года они были переданы в собственность государства. Структуры бизнесмена попали в список экстремистских организаций из-за финансирования фонда, который направляет средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов включили блогера Амида Юсубова.

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