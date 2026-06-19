Песков назвал впечатляющими удары ВС России по объектам на территории Украины

Результаты ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры на территории Украины являются впечатляющими. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил», — высказался официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ВС России продолжат наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Он добавил, что в настоящий момент Киев не настроен на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.