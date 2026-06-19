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12:52, 19 июня 2026Бывший СССР

Кремль оценил масштаб ударов ВС России по Украине

Песков назвал впечатляющими удары ВС России по объектам на территории Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Результаты ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры на территории Украины являются впечатляющими. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил», — высказался официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ВС России продолжат наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Он добавил, что в настоящий момент Киев не настроен на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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