Раскрыт украинский проект распространения сибирской язвы

РХБЗ: На Украине разработали проект распространения сибирской язвы

На Украине разработали проект по распространению сибирской язвы. Такую информацию раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Алексей Ртищев, передает ТАСС.

«Хотел бы напомнить об имеющих явную военно-биологическую направленность украинских проектах под кодовым названием UP. (...) В рамках масштабного проекта UP-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы», — сказал Ртищев в ходе брифинга Минобороны.

Он также рассказал, что объекты для таких исследований расположились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе.

Ранее национальная разведка США заявила о наличии сибирской язвы и лихорадки Эболы на Украине.