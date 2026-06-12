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19:22, 12 июня 2026Бывший СССР

Нацразведка США заявила о наличии сибирской язвы и Эболы на Украине

Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола, чума и иные опасные патогены
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальная разведка США заявила о наличии сибирской язвы и Эболы на Украине. Документ появился в распоряжении РИА Новости.

Помимо перечисленных патогенов, на упомянутой территории также присутствуют туляремия, туберкулез, свиная лихорадка и болезнь Ньюкасла. Среди прочего, в список также вошли ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Ласса, чума, риккетсиозы и другие, свидетельствует документ Национальной разведки США.

Ранее в июне сообщалось, что чума оставила ВСУ без консервов. Отмечалось, что украинские бойцы не смогут получить эстонские консервы из мяса диких кабанов из-за африканской чумы свиней.

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