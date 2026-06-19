Раскрыта причина отмены переговоров США и Ирана

CNN: Переговоры США и Ирана временно отложены из-за ударов Израиля по Ливану

Переговоры США и Ирана, которые должны были состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, временно отложены из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Источник сообщил, что запланированные переговоры "временно отложены в связи с израильскими ударами по Ливану", не уточнив, когда посредники ожидают их возобновления», — говорится в публикации.

Об отмене американо-иранских переговоров ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД. До этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном.