Играющий в Китае бразилец рассказал о страхе заразиться коронавирусом

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал, что планировал покинуть страну из-за страха заразиться коронавирусом. Слова спортсмена приводит Mundo Deportivo.

«Я особенно переживал за семью, однако нас заверили, что мы в безопасности», — рассказал Паулиньо. Бразилец также отметил, что ему посоветовали как можно реже выходить из дома. Старт чемпионата Китая был отложен до 22 февраля, однако «Гуанчжоу» будет играть в азиатской Лиге чемпионов. Поэтому, по словам полузащитника, тренировки проходят каждый день.

29 января стало известно, что этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в китайском уезде Яньцин, отменен. Организаторы соревнований отметили, что уровень риска именно в этой местности низкий. Тем не менее, здоровье спортсменов было решено не подвергать опасности. Этот этап должен был стать первым тестовым соревнованием Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в китайском городе Ухань. По последним данным, в мире насчитывается более 7,7 тысячи заболевших; 170 зараженных умерли, при этом 133 человека полностью излечились.

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