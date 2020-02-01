Раскрыты подробности состояния второй пациентки с коронавирусом в России

Раскрыты подробности о состоянии второй пациентки с коронавирусом, госпитализированной в России. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Студентка из Китая находится в больнице Тюмени. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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«Все стабильно, все хорошо. Пока никаких новых данных по состоянию этой девушки нет», — рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

У контактировавших с заболевшей анализы на коронавирус отрицательные.

Ранее сообщалось, что еще один гражданин КНР, у которого обнаружили коронавирус в России, идет на поправку. Он госпитализирован в Забайкальском крае.

В декабре года в китайском городе Ухань случилась вспышка пневмонии, ее причиной оказался неизвестный ранее вид коронавируса. На данный момент число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составило 11 791 человек. Умерли 259 пациентов.

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