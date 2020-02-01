Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении

Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении. Ее комментарий публикует «Комсомольская правда».

Собеседница издания почувствовала недомогание в самолете, следовавшем из Китая в Россию, и самостоятельно решила обратиться к врачам. По ее словам, при обзвоне медицинские учреждения отказывались принимать ее, когда узнавали, что она хочет сдать кровь на коронавирус. «Тогда я пришла в поликлинику, сказала, что плохо себя чувствую. Сказала, что вернулась из Китая, и хочу сдать кровь на анализы. Тут же весь персонал буквально разбежался», — поделилась девушка.

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По словам жительницы Новосибирска, после этого из поликлиники всех вывели, врачи надели маски и составили список всех, кто с ней контактировал. Затем за пациенткой прислали скорую помощь и отвезли ее в инфекционную больницу в специальной капсуле.

По мнению девушки, российские врачи не готовы к инфекции. Ее возмутило, что ее положили в палату с девушкой из Китая с подозрением на коронавирус. «А если я здорова? А она нет? На вопрос, почему мы лежим вместе, мне ответили: "Подобные лежат с подобными"», — добавила россиянка.

В настоящий момент в России зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным на утро 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV погибло 259 человек. Число заразившихся инфекцией превысило 11,7 тысячи. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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