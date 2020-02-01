Далай-лама дал совет по борьбе со смертельным коронавирусом

Духовный лидер тибетских буддистов дал совет по борьбе с китайским коронавирусом. Слова Далай-лама цитирует фонд «Сохраним Тибет».

Он отметил, что буддистам следует как можно чаще читать мантру Тары, чтобы избежать заражения смертельной инфекцией. Считается, что определенная последовательность звуков и слов во время чтения мантры может оказывать благотворное воздействие на человека.

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае у более чем 11 тысяч человек во всех регионах страны. Его жертвами стали 259 человек, еще 243 были выписаны из больниц. За пределами Китая заболели более 100 человек.

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