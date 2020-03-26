Порядок введения режима ЧС в России захотели изменить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, кабмин сможет вводить режим ЧС во всей России, следует из документа в базе нижней палаты парламента.

Одновременно с этим правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».

Кроме того, перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации на фоне коронавируса.

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