Порядок введения режима ЧС в России захотели изменить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, кабмин сможет вводить режим ЧС во всей России, следует из документа в базе нижней палаты парламента.
Одновременно с этим правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».
Кроме того, перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации на фоне коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения