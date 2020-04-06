Назван срок выхода России из кризиса

Новая реальность, в которой оказалась российская экономика, может продлиться до следующего года. Такой срок отвел заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Его слова приводит РИА Новости.

«Экономический кризис, связанный с карантинными ограничениями по всему миру, — это действительно новая реальность на какое-то время, вполне вероятно, ее последствия захватят и какую-то часть 2021 года», — сказал он, говоря о выходе страны из кризиса. Экономист считает, что снятие карантинных ограничений приведет к тому, что экономики начнут восстанавливаться, но чем длиннее окажется карантинный период, тем с большей безработицей придется столкнуться.

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Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что тучные времена в экономике закончились. Министр считает, что сейчас нужно эффективнее распоряжаться имеющимися ресурсами, он уверен, что страна готова к такому.

По состоянию на понедельник, 6 апреля, коронавирусом в России заражены более шести тысяч человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве. В соответствии с указом президента апрель в стране объявлен нерабочим.

По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года. Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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