Коронавирус оставит без работы миллиард человек

Из-за распространения коронавируса под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ).

Издание указывает, что наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. В МОТ предупреждают: если пандемия не пойдет на спад, безработица будет только расти.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на подсчеты ING Bank написал, что объявленные траты России на спасение экономики от последствий коронавируса составляют всего 2 процента ВВП, что значительно ниже показателей других стран. Аналитики предположили, что в Кремле готовятся к затяжному периоду низких цен на нефть и пытаются экономить деньги.

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