Подсчитана экономия россиян от самоизоляции во время коронавируса

Эксперты подсчитали, сколько россияне экономят из-за самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Данные привел исследовательский холдинг «Ромир».
По его информации, за неделю с 30 марта по 5 апреля траты жителей страны сократились на 45,6 процента по сравнению с предшествовавшей неделей и на 21,1 процента год к году. Как отмечают специалисты, россияне стали на треть (34,8 процента) реже ходить в продуктовые магазины по сравнению с периодом с 23 по 29 марта.
В «Ромире» полагают, что снижение спроса может быть связано не только с режимом самоизоляции, но и с тем, что россияне закупили продукты заранее. В результате снижения спроса в начале апреля продажи ретейлеров падают. Эксперты полагают, что негативная динамика может сохраниться.
Аналогичное исследование провели крупнейшие банки России. Они установили, что расходы россиян по картам за неделю сократились на 30 процентов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Расходы в основном снижаются в таких категориях товаров, как индустрия развлечений, кафе и рестораны, общественный транспорт, аренда автомобилей, заправки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения