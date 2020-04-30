Найден способ предотвратить бум разводов после самоизоляции

Японское агентство по недвижимости Kasoku нашло способ предотвратить бум «коронавирусных» разводов — оно предлагает в краткосрочную аренду отдельные комнаты супружеским парам, переживающим кризис семейной жизни из-за длительного нахождения в самоизоляции. Об этом сообщает Business Insider.

По словам представителя Kasoku, жизнь в отдельных помещениях дает супругам возможность отдохнуть друг от друга. Они получают время на обдумывание проблем, и это может спасти брак. Со своей стороны, агентство сдает комнаты со всеми условиями для дистанционной работы.

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Практика была запущена после того, как в социальных сетях широкое распространение приобрел термин «коронаразвод» (corona divorce, развод из-за коронавируса), который подразумевает распад семьи из-за длительного совместного времяпрепровождения в период самоизоляции. Правда, бум разводов может объясняться и тем, что организации, отвечающие за проведение бракоразводных процессов, были закрыты на весь период карантина, и после снятия ограничений им пришлось отрабатывать «отложенный спрос».

В марте число разводов резко возросло в Китае. По меньшей мере в двух китайских городах — Дачжоу и Сиане — показатель расторжений браков достиг рекордной отметки.

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