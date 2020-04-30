Россияне признались в тоске по работе и назвали вещи, по которым больше всего скучают. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое поступило в «Ленту.ру».

Аналитики установили, что больше всего жителям страны не хватает общения с коллегами. В этом признались 42 процента опрошенных. При это эксперты установили, что женщины скучают по работе больше мужчин (43 процента против 40 процентов).

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Также треть россиян (32 процента) говорят, что им не хватает денег, поскольку с началом вызванного пандемией коронавируса карантина их стало меньше. Такие заявление в большей степени характерны для женщин (36 процентов), чем для мужчин (27 процентов).

Треть россиян также признались, что скучают по активностям, фитнесу и спорту, причем мужчинам их не хватает больше, чем женщинам (34 процента против 30 процентов).

От 10 до 20 процентов россиян поделились, что скучают по любимому рабочему месту, офисной атмосфере и развлечениям после рабочего дня. Часть россиян сообщили, что с карантином объемы работы уменьшились, и они бы хотели быть более загруженными в течение дня.

Меньше всего жители страны, как выяснилось, скучают по утренним и вечерним пробкам (1 процент), «начальнику, который одним своим видом стимулирует к работе» (3 процента) и кофемашинам из офиса (5 процентов).

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