Названы самые раздражающие вещи на работе

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» поинтересовался у россиян, какие факторы больше всего мешают им сосредоточиться на работе. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, большинство опрошенных признались, что самым отвлекающим фактором для них являются болтливые коллеги. В частности, 43 процента респондентов пожаловались на сотрудников, которые навязывают свое общение, а 32 процента отвлекаются на беседы коллег друг с другом.

Также россиянам мешают работать телефонные звонки (36 процентов), мысли о личных проблемах (25 процентов), частые планерки (19 процентов), сообщения в мессенджерах (19 процентов), соцсети (13 процентов) и посторонние шумы с улицы (7 процентов).

По словам респондентов, меньше отвлекаться им помогает прослушивание музыки во время рабочего процесса, горящие сроки, отключение интернета или телефона, четкое планирование и уединение.

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