В России взлетели зарплаты

В начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла на 16 процентов по сравнению с летом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В начале сентября она составляла 44 945 рублей, в то время как летом средняя зарплата в России была на уровне 37 558 рублей.

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Осенью в России традиционно растет количество открытых вакансий, отмечают специалисты сервиса. В 2019 году в сентябре их число, по сравнению с июнем, увеличилось на 10 процентов. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — рост составил почти 7 процентов.

Самой высокооплачиваемой сферой лета стал транспорт и автобизнес. В среднем работодатели обещали соискателям зарплату в 58 119 рублей. Также сферами с высокими средними зарплатами летом оказались строительство и недвижимость (57 536 рублей) и топливно-энергетический комплекс, энергетика и добыча сырья (55 875 рублей).

Самые низкие предложения по зарплатам зафиксированы в сфере туризма и гостиничного дела — 24 718 рублей, образования, науки и языка — 26 694 рубля, и офисного персонала — 27 784 рубля.

Ранее сервис Rabota.ru выяснил, что подавляющему числу россиян за последний год не повышали зарплаты. Большинство опрошенных заявили, что не видели повышения зарплат последние три года.

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