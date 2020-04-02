Россияне назвали самые раздражающие черты коллег

Россияне назвали лицемерие и обман самой раздражающей в коллегах чертой. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Почти половина опрошенных (46 процентов) заявили, что им не нравится работать с двуличными людьми. На втором месте антирейтинга оказались такие черты, как любовь к сплетням и интригам. Раздражающими их считают 45 процентов респондентов. Замыкают тройку коллеги, которые не умеют уважать чужой труд. Они вызывают раздражение у 40 процентов опрошенных.

Также среди худших черт, которые встречаются на работе, россияне назвали непрофессионализм (35 процентов) и безответственность (34 процента). Менее раздражающими оказались такие черты, как конфликтность (26 процентов), лень (23 процента), плохие манеры (15 процента), непунктуальность (14 процентов) и вредные привычки (12 процентов).

Ранее россияне назвали самые ненавистные черты руководителях. В топ-3 самых плохих черт начальников вошли «нечеткая постановка задач» (так ответили 45 процентов опрошенных), «чрезмерная эмоциональность и нервозность» (28 процентов) и «высокомерие» (19 процентов).

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