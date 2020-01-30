Россияне описали начальника из ночного кошмара, назвав самые ненавистные черты руководителя. Об этом говорится в исследовании сервиса управления бизнесом «Мегаплан», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В топ-3 самых плохих черт начальников вошли «нечеткая постановка задач» (так ответили 45 процентов опрошенных), «чрезмерная эмоциональность и нервозность» (28 процентов) и «высокомерие» (19 процентов). Участники опроса также заявили, что не готовы терпеть со стороны начальника обман (30 процентов), считают неприемлемым повышение голоса на подчиненного (26 процентов) и переход на личности (22 процента).

При этом большинство россиян спокойно относятся к начальникам, которые работают спустя рукава, пьют и курят на рабочем месте. Первое раздражает, а второе считают недопустимым только семь процентов опрошенных.

Исследователи установили, что более 20 процентов жителей России готовы уволить начальника, если им дадут такую возможность. При этом чаще всего россияне хотят уволить женщину-руководителя — к этому готовы четверть респондентов. В целом неприязнь к руководителям испытывают только 15 процентов сотрудников. Около двух процентов заявили, что просто боятся своего босса.

Ранее россияне описали начальника мечты. Больше половины жителей страны считают главными качествами хорошего руководителя компетентность и справедливость.

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