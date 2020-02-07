29-летняя телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров Ида Галич родила сына. Об этом ее отец Василий Галич сообщил на своей странице в Instagram: он разместил фотографию цветов с подписью «Поздравляю с рождением внука».

Фото опубликовано @vasiliigalich

В комментариях к его посту пользователи Instagram принялись поздравлять семью с рождением мальчика, на что отец видеоблогерши отвечал благодарностью. Многие оставили им теплые пожелания. Некоторые пользователи даже признались, что были настолько счастливы, узнав эту новость, что не смогли сдержать слез счастья.

Ранее Галич стала гостьей передачи «Осторожно, Собчак!» и в числе прочего рассказала о деталях своих отношений с Ольгой Бузовой. Видеоблогерша поделилась подробностями их размолвки, а также припомнила Бузовой облизывание флейты в эфире федерального телеканала.

Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогерша также записала несколько песен и сняла на них клипы. Запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.

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