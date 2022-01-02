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Асмус обратилась к Харламову с посланием

Актриса Асмус рассказала об удивившем ее в 2021 году бывшем супруге Харламове
Начало событий в новости Харламов и Асмус официально развелись
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус обратилась к бывшему мужу, резиденту Comedy Club Гарику Харламову, она написала пост в своем Instagram-аккаунте.

Артистка подвела итоги 2021 года и обратилась к знакомым и друзьям, с которыми сблизилась в прошлом году. Девушка поблагодарила экс-супруга за поддержку, отметила, что юморист очень растет и удивил ее. По словам Асмус, она увидела его «совсем с неожиданных сторон». «Я рада, что сейчас у нас все так!» — обратилась она к Харламову и оставила в конце предложения смайлики в форме сердца.

Поклонники предположили, что Асмус хочет воссоединиться с юмористом. Они написали об этом в комментариях под посланием, но ответа от актрисы не дождались.

В октябре 2020 года комик Харламов и актриса Асмус официально развелись. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение. Дочь Анастасия осталась с матерью.

В ноябре Асмус рассказывала о тяжелой болезни ребенка. По ее словам, девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом.

Алия Шарафутдинова
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