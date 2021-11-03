Дочь Асмус и Харламова госпитализировали с «безумнейшей» болезнью

Актриса Асмус рассказала о высокой температуре и «безумнейшей» рвоте дочери от Харламова

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о тяжелой болезни дочери Анастасии от резидента Comedy Club Гарика Харламова, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам матери, девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом. Асмус перестала публиковать посты в социальных сетях. По словам артистки, они с ребенком были у педиатра, сдали тысячу анализов.

«Безумнейшая непрекращающаяся рвота, высокая температура 38, 39 и потом 40, которую долго, очень долго не могли сбить», — отметила она. В итоге врачи обнаружили у девочки кишечную инфекцию.

«Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся», — добавила Асмус.

В октябре 2020 года комик Харламов и актриса Асмус официально развелись. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение. Дочь осталась с матерью.